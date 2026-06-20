Hatay'da kızına destek olmak için YKS'ye girdi

Hatay'da yaşayan Emel Reyhanoğulları, kızı Duru'ya destek olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

4 çocuk annesi olan Emel Reyhanoğulları ile kızı Duru Reyhanoğulları, Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde farklı sınıflarda YKS'ye girdi.

"DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Kızından önce sınavdan çıkan Emel Reyhanoğulları, 3 çocuğunun üniversite okuduğunu, en küçük kızı olan Duru'ya destek olmak istediğini söyledi.

"FARKLI Bİ DENEYİM OLDU"

İlk kez 30 yıl evvel, evlenmeden önce üniversite sınavına girdiğini ancak kazanamadığını belirten Emel Reyhanoğulları, bu kez sonuçtan umutlu olduğunu anlattı.

Emel Reyhanoğulları, "Kızımın heyecanına ortak olmak istedim. Bu yaşta sınava girmek bana farklı bir deneyim oldu. Başarılı olup, Çocuk Gelişimi bölümünü okumak istiyorum." dedi.