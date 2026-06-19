Hatay'da klima borusuna giren yılanı yakaladı: Sevgili yılan, insanlardan uzak dur

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Azganlık Mahallesi'nde, evin dış cephesindeki klima ünitesinin boru hattının bulunduğu boşluğa giren yılanı fark eden ev sahibi, durumun tehlike oluşturabileceğini düşünerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte yılan yakalama ve kurtarma çalışmalarıyla tanınan Kemal Başer sevk edildi.

Yılanın saklandığı noktadan çıkarılması için dakikalarca süren çalışma yürütülürken, dar alana gizlenen sürüngen dikkatli müdahaleyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

APARATSIZ YAKALADI, DOĞAYA BIRAKTI

Uzun uğraşların ardından yılanı eliyle yakalayan Kemal Başer, sürüngeni herhangi bir zarar vermeden kontrol altına aldı. Daha sonra yerleşim alanından uzak bir noktaya götürülen yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

O anlarda Başer'in yılanla konuşur gibi yaptığı, "Sevgili yılan insanlardan uzak dur, yoksa ne yaparlar biliyorsun" şeklindeki sözleri çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

KAMERALAR HER ANI KAYDETTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, klima ünitesinin bulunduğu bölümde yapılan arama çalışmaları, yılanın saklandığı delikten çıkarılması ve ardından doğaya salınması anbean görüntülendi.

Mahalle sakinleri de çalışmaları merakla izlerken, yılanın zarar görmeden doğal ortamına bırakılması memnuniyetle karşılandı.

"NADİR KARŞILAŞILAN BİR TÜR"

Yakalanan yılanın sikkeli yılan olduğunu belirten Kemal Başer, türün bölgede çok sık görülmediğini söyledi. Daha önce aynı türün daha küçük bir örneğiyle karşılaştığını ifade eden Başer, bu kez yakalanan yılanın bir metreden uzun olduğunu ve deri değiştirme dönemine girdiğini belirtti.

Yılanın pullarının dökülmeye başladığını söyleyen Başer, deri değişiminin tamamlanmasının ardından desenlerinin daha belirgin hale geleceğini ifade etti.

ENGEREKLE KARIŞTIRILIYOR

Sikkeli yılanın görünüşü nedeniyle çoğu zaman engerek yılanıyla karıştırıldığını vurgulayan Başer, özellikle kafa yapısının üçgen formda olmasının bu yanılgıya neden olduğunu dile getirdi.

Yılanın kuyruğunda daha önce oluşmuş bir hasar bulunduğunu belirten Başer, bu nedenle kuyruğun normalden kısa göründüğünü ve bunun da engereği andıran bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

"İNSANLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Sikkeli yılanın yarı zehirli türler arasında yer aldığını kaydeden Başer, zehir dişlerinin engereklerde olduğu gibi ön tarafta bulunmadığını, boğaza yakın bölgede yer aldığını anlattı.

Bu nedenle insanlar açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Başer, söz konusu zehrin daha çok avını sindirmesine yardımcı olduğunu belirtti. Sikkeli yılanın tırmanıcı özellik taşıyan ve doğada nadir görülen türlerden biri olduğunu söyleyen Başer, vatandaşların bu tür canlılarla karşılaştıklarında panik yapmak yerine uzmanlardan yardım istemeleri gerektiğini kaydetti.