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Hatay'da koyun sürüsüne karışan dağ ceylanı

Hatay'da koyun sürüsüne karışan "gazella gazella" türü dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.

AA | 13.05.2019 - 09:57..
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Kırıkhan ilçeyesinde koyunlarını otlatan çoban Mehmet Habeş, hayvanların arasına karışarak ahıra gelen yavru ceylanı fark etti.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE

Habeş tarafından Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'na teslim edilen yavrunun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan "gazella gazella" cinsi olduğu belirlendi.

Hatay'da koyun sürüsüne karışan dağ ceylanı

Habeş, hayvanlarını otlatırken kendisini fark eden ceylan sürüsünün kaçtığını belirterek, "Daha sonra eve döndüm, koyun ve keçilerimi ahıra alırken aralarında dağ ceylanı yavrusu olduğunu fark ettim. Ceylanların bölgede bulunmalarından dolayı çok mutluyum." dedi.

Hatay'da koyun sürüsüne karışan dağ ceylanı

Hatay'da koyun sürüsüne karışan dağ ceylanı

Hatay'da koyun sürüsüne karışan dağ ceylanı

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