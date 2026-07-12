Hatay'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde bulunan evde çıktı.

Evin mutfak kısmında ocakta unutulan yemekten dolayı çıkan yangını gören ev sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında ev zarar gördü.