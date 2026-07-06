Hatay'da otomobil bagajından göçmen çıktı

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Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

9 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince; 4 Temmuz günü Belen- İskenderun yolu üzerinde yapılan takip sonucunda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

BİR KŞİİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak toplam 1 organizatör gözaltına alındı ve şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsüne trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 102 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, söz konusu araç trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.