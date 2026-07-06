Sınavsız ikinci üniversite kayıt takvimi 2026: AUZEF, AÖF ve ANKUZEF tarihleri

Günümüzde pek çok kişi, farklı bir yetkinlik kazanmak ya da üniversite yıllarında içinde kalan bir ilgi alanını akademik bir temele oturtmak için ikinci üniversite seçeneğine yöneliyor.

Üniversite sınavı stresi yaşamadan, halihazırda bir diploma sahibi olan veya herhangi bir üniversitede öğrenciliği devam eden adaylara kapılarını açan sınavsız ikinci üniversite kayıtlarında 2026-2027 takvimi belli oldu.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi (AUZEF): Süreç, 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve adaylar 12 Ekim 2026 tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÖF): Online kayıtlar 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek.

Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF): Kesin kayıt işlemleri, 24 Ağustos 2026 ile 25 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ankara Üniversitesi (ANKUZEF): Kayıtlar 17 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak.