Avrupa borsalarının ilk yarı şampiyonu İtalya oldu

Yılın ilk altı ayında en yüksek getiriyi yüzde 15 ile İtalya'nın FTSE MIB endeksi sağladı. İtalya'yı yüzde 12,5 ile İspanya, yüzde 5,7 ile İngiltere, yüzde 3,6 ile Fransa ve yüzde 2,1 ile Almanya izledi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın Avrupa ekonomileri üzerinde baskı oluşturmasına rağmen ihracat, savunma sanayisi hisseleri ve jeopolitik risklerin azalmasına yönelik beklentilerin borsalara destek verdiğini belirtiyor.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Yeni haftada teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla küresel piyasalarda risk algısı yüksek kalmaya devam ediyor.

Öte yandan politika yapıcıların faiz oranlarına ilişkin beklentilerine dair daha fazla ipucu elde etmek için bu hafta gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilecek.

Bu hafta jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Şirketlerin açıklayacakları bilançolar da yatırımcıların odağında olacak.

İNGİLTERE

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 652,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 10.694 puanda seyrediyor.

ALMANYA

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 25.780 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 53.045 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.524 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 19.812 puanda bulunuyor.

GÜNDEM

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 ENDEKSİ AÇILIŞ SEANSINDA YÜKSELİŞTE

Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi açılışta yaklaşık 73 puan yükseldi.

Türkiye'nin gösterge borsa endeksi pazartesi günü yüzde 0,51 veya 73,32 puan artışla 14.491,23 puandan açıldı.

Geçen haftaki kapanışında, BIST 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 14.417,91 puana geriledi ve günlük işlem hacmi 192,6 milyar lira (4,11 milyar dolar) oldu.