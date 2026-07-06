Gebeliğin 23. haftası: Bebeğiniz uyku ve hareket düzenini oluşturmaya başlıyor

Bebeğiniz büyümeye devam ettikçe rahim içindeki hareketleri de daha belirgin hale geliyor. Günün belirli saatlerinde hareketlenip belirli saatlerinde dinlenmesi, uyku ve uyanıklık döngüsünün şekillenmeye başladığını gösterirken; akciğerleri, sinir sistemi ve duyusal gelişimi de hız kesmeden ilerliyor.

Anne adayı ise bu dönemde bebeğinin hareketlerini daha net hissederken, gebeliğe bağlı fiziksel değişimleri de daha belirgin yaşamaya başlayabiliyor.

BEBEĞİNİZİN BOYU VE KİLOSU ARTIYOR

Bu haftada bebeğiniz yaklaşık 28-29 santimetre uzunluğa ve 500-600 gram ağırlığa ulaşabiliyor. Boyut olarak büyük bir mangoyu andıran bebeğinizin vücudunda yağ dokusu yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Bu sayede cildi önceki haftalara göre daha dolgun bir görünüm kazanmaya başlıyor.

Her bebeğin gelişim hızı farklı olduğu için ultrason ölçümlerinde birkaç günlük ya da haftalık farklılıklar görülebiliyor. Bu nedenle boy ve kilo değerlendirmesinde en doğru yorum, gebelik takibinizi yapan doktor tarafından yapılıyor.

UYKU VE HAREKET DÜZENİ BELİRGİNLEŞİYOR

Bebeğiniz artık günün belirli saatlerinde daha hareketli, belirli saatlerinde ise daha sakin olabiliyor. Uyku ve uyanıklık dönemleri giderek düzen kazanmaya başlarken tekme, dönme ve esneme gibi hareketler de anne adayı tarafından daha net hissedilebiliyor.

Her an aynı yoğunlukta hareket hissetmemek çoğu gebelikte normal kabul ediliyor. Ancak bebeğinizin alışılmış hareket düzeninde belirgin ve uzun süreli bir azalma fark ederseniz bunu beklemek yerine doktorunuzla görüşmeniz önem taşıyor.

AKCİĞERLERİ DOĞUM SONRASINA HAZIRLANMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bu haftada bebeğinizin akciğerleri gelişimini hızla sürdürüyor. Solunum sistemi olgunlaşmaya devam ederken, doğumdan sonra nefes almayı kolaylaştıracak yapılar da adım adım gelişiyor. Aynı dönemde bebeğiniz rahim içinde nefes alma hareketlerine benzer pratikler yaparak bu sürece hazırlanıyor.

Beyin ve sinir sistemi arasındaki bağlantılar güçlendikçe hareketleri de daha koordineli hale geliyor. Bu gelişmeler, bebeğinizin her geçen hafta doğum sonrasındaki yaşama biraz daha hazırlanmasına katkı sağlıyor.

HIÇKIRIKLARI VE IŞIĞA TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKEBİLİYOR

Bu haftalarda bebeğiniz zaman zaman hıçkırık yaşayabiliyor. Anne adayları bunu genellikle karında belirli aralıklarla hissedilen ritmik ve hafif sıçramalar şeklinde tarif ediyor. Bu durum, bebeğinizin diyafram kasının çalışmasının doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Göz kapakları henüz kapalı olsa da görme sistemi gelişimini sürdürüyor. Anne karnına ulaşan güçlü ışık uyaranlarına karşı yön değiştirme ya da hareketlenme gibi tepkiler görülebiliyor. Bu tepkiler, bebeğinizin duyusal gelişiminin her geçen hafta biraz daha ilerlediğini gösteren doğal süreçlerden biri olarak kabul ediliyor.