Hatay'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çiğdede Mahallesi’nde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak otomobilden indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sırasında araçta küçük çaplı bir patlama meydana gelirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında araçta maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.