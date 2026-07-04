Hatay'da sünnet düğünü dönüşü kaza: 3’ü ağır, 7 yaralı
Reyhanlı ilçesinde şarampole devrilip, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Hatay'da Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Muratpaşa ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.
Otomobil yan yatıp, yol kenarındaki ağaca çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan 3’ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Akraba olduğu öğrenilen yaralıların, sünnet düğününden döndüğü belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)