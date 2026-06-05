Hatay'da tarihi geçen ürünlerin üzerini bantla kapatan işletme mühürlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, Kuzuculu Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri rutin kontrollerde çok sayıda işletmeyi denetledi.

Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren ve mevzuata aykırı ürün satan işletmelere yasal işlem uygulanırken, bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLER BANTLA GİZLENMİŞ

Kontroller sırasında bir işletmede, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki tarih bölümlerinin siyah bantla kapatıldığı tespit edildi.

Ekipler, ürünlerin tüketiciye sunulmadan önce bilinçli şekilde gizlendiğini belirledi. Uygulama zabıta ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

İŞLETME SAHİBİNİN SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

İşletme sahibinin, durumu açıklarken “Bunu yanlış getirmişler.” şeklindeki ifadesi, ekipler arasında tepkiyle karşılandı.

Denetim sırasında konuşan zabıta yetkilileri, söz konusu yöntemi “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

PATLAYICI MADDELER DE TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında başka bir işletmede ise çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu ve bu ürünler hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Zabıta ekipleri, özellikle çocukların erişimine açık tehlikeli ürünler konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Tespit edilen ihlallerin ardından ilgili işletme mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Olayla ilgili yasal sürecin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.