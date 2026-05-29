Hatay’da, trafikte kavga eden üç kişiye 540 bin TL ceza kesildi

Hatay’da 28 Mayıs günü gece saatlerinde İskenderun ilçesi Liman mevkiinde trafikte seyir halinde olan iki araç içerisindeki şahıslar arasında tartışma başladı.

Işıklara gelindiğinde kırmızı ışığı fırsat bilen H.Ç. idaresindeki araçtaki sürücü ve yolcu konumundaki iki şahıs, diğer aracın sürücüsüne ve araçta bulunan şahsa saldırdı.

KAVGAYI KADIN AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa sürede tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Görüntülerde iki grubun tekmeli ve yumruklu kavga ettiği, bir kadının ise şahısları ayırmaya çalıştığı görüldü.

540 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçtan inerek diğer araçtaki sürücüye ve şahsa saldıran sürücü H.Ç. ile yolcu konumundaki A.K. ve K.K. isimli şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi kapsamında 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' hükmü gereğince toplam 540 bin TL idari para cezası uyguladı.

60 GÜN SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü H.Ç.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu ve olaya karışan araç 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.