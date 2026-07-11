Hatay'da uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Hatay'ın Payas ilçesi İlçen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)