Hatay'da yürek ısıtan kurtarma: Anne kedi, ekipleri adım adım takip etti

Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi’nde, bölgede bulunan vatandaşlar, hafriyat yığını altından gelen kedi seslerini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sesin geldiği noktada detaylı bir çalışma başlattı.

BORU İÇERİSİNDE SIKIŞAN YAVRULAR KURTARILDI

Yapılan incelemelerde yavru kedilerin hafriyat yığını altında bulunan bir boru içerisine sıkıştığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri dikkatli bir çalışma yürüterek yavru kedilere ulaştı.

Titiz müdahale sonucunda yavru kediler zarar görmeden bulundukları yerden çıkarıldı.

ANNE KEDİ EKİPLERİN BAŞINDAN AYRILMADI

Kurtarma çalışmaları sürerken anne kedinin ekiplerin hemen yanında beklediği anlar dikkat çekti. Operasyonu adım adım takip eden anne kedi, yavrularının çıkarıldığı ana kadar bulunduğu yerden ayrılmadı.

Bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAVRULAR ANNE KEDİYE TESLİM EDİLDİ

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından yavru kediler güvenli şekilde anne kediye teslim edildi. Anne kedinin yavrularına kavuşmasıyla birlikte bölgede duygusal anlar yaşandı.

DUYARLI MÜDAHALE TAKDİR TOPLADI

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde yavru kedilerin sağ salim kurtarılması çevre sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Olay, hem vatandaşların duyarlılığı hem de ekiplerin başarılı çalışmasıyla mutlu sonla sonuçlandı.