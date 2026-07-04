Hatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi çarşısında zihinsel engelli T.Ş., benzin bidonunu üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan şahsı fark eden vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Alevler kısa sürede söndürülürken olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa müdahale etti.

AĞIR YARALANDI

Durumu ağır olan şahıs, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adana'ya sevk edildi.

Muvazene sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gören şahsın araç camı sildiği için bir süre önce zabıta ekiplerince uyarıldığı ve T.Ş.'nin bu duruma sinirlenerek benzin dökerek kendini yaktığı öne sürüldü.