Havalar ısınıyor: İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yeni haftada yurt genelinde sıcaklıklar yaz değerlerine yaklaşırken Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durum raporunu yayınladı.
Rapora göre, yurdun genelinde sıcaklıklar yükselirken iç ve batı kesimlerde, bahar yağmurları etkili olmaya devam edecek.
MARMARA VE İÇ KESİMLERDE SAĞANAK
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR İÇ VE BATI KESİMLERİNDE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
