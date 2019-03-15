Hayatımızın kontrolü kimde: İyi Toplum Yoktur

İyi Toplum Yoktur, İyi Aile Yoktur’un devam kitabı. İlk kitapta doğru bildiğimiz yanlışlarla aile içindeki yaşantımıza değinen Kaya, merceğini genişletiyor. Şimdi o mercek, toplumun üzerine tutuluyor. Bakalım toplum içerisinde doğru bildiğimiz hangi yanlışlara değindi Kaya…

(Nihan Kaya)

İYİ TOPLUM YOKTUR

Hepimiz sanki bir mekanizma içindeymişiz gibi, bazı şeylerin hiç farkına varmadan yaşıyoruz. Çünkü hiç farkında olmadan topluma uygun hale getiriliyoruz. Toplumun içinde bir birey olarak neredeyiz, belki hiç bilemeden dünyadan göçüp gidiyoruz. Kaya, sünnetten düğüne pek çok törenin bize anlatılandan çok daha fazlası olduğunu savunurken, yine kendimizi sorgulamamıza sebep olacak gibi…

Tanıtım bülteninde şöyle bir paragraf da var: “İnsanın en önemli aynası cinselliğidir. Aynı şekilde toplumlar da cinsiyet ve cinsellik üzerinden şekillenirler -nitekim, bu ikisi aslında aynı şeydir. Toplumun, bireyleri kendi uzantısına dönüştürebilmesi için, kadınlık ve erkeklik algısı yaratılır, bu algı törenlerle pekiştirilir. Varlığından bir şekilde haberdar olduğumuz ve kanıksadığımız her tören, bizi topluma kurban eder ve toplumu da ölü, işlevsiz kılar.



Törenlere verdiğimiz anlam, kendimize verdiğimiz anlamı ve hayatımızın kontrolünün kimin elinde olduğunu belirlemektedir”.

İyi Toplum Yoktur

Nihan Kaya

İthaki Yay.

S.: 168

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Damla Karakuş

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