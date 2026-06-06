Hayatını sokak hayvanlarına adadı: 9 saat çalışıp çöplüklerde can kurtarıyor

Pek çok insan için 9 saatlik iş gününün bitimi eve dönüp dinlenmek anlamına gelirken, Martín için asıl mücadele o an başlıyor.

Buenos Aires'in Quilmes bölgesinde yaşayan Martín, resmi işinden saat 15:00'te çıktıktan sonra "Adopciones Quilmes" adlı barınakta soluğu alıyor.

Yıllardır arabasının bagajında su ve mamalarla gezen, çöplüklerde terk edilmiş hayvanları besleyen ve tedavi ettiren fedakar gönüllü, hayatını sessiz canların hayatta kalma mücadelesine adadı.

Ofis ve mutfaklar bile barınak oldu

Şu an 90'dan fazla kedi ve köpeğe bakan barınak, kapasitesinin son sınırına gelmiş durumda. Yeni kurtarılan yaralı hayvanlara yer açmak için barınağın ofis ve mutfak bölümleri bile klinik haline getirildi.

Gönüllüler, sadece sokaktaki canlara değil, maddi durumu olmayan mahalle sakinlerinin evcil hayvanlarının tedavisine de ücretsiz destek veriyor.

"Burası benim terapim"

Barınaktaki engelli hayvanların bakımıyla da özel olarak ilgilenen Martín, en büyük sorunun insanların hayvanları birer "oyuncak" gibi görüp büyüyünce sokağa atması olduğunu vurguluyor.

Mama ve tıbbi harcamalar için sık sık kendi ceplerinden harcama yaptıklarını belirten Martín, yaşadığı yoğun yorgunluğa rağmen mutlu: "Sabah 5'te evden çıkıyorum, gece yarısı dönüyorum. Ancak barınağın kapısından girdiğimde hayvanların kuyruk sallayarak beni karşılaması, dünyadaki tüm yorgunluğumu alıyor; burası benim terapim."