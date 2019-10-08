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Hazer Amani: İlişkimiz müthiş güzel gidiyor

Ünlü şef Hazer Amani, önceki akşam Sıla’yı izlemek üzere Harbiye Açıkhava’ya gitti.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 08:24..
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Sıla, önceki akşam sezonun beşinci konseriyle Harbiye’de sahneye çıktı. Uzun zamandır birlikte olduğu, evlilik hazırlıkları yaptıkları yönünde haberler çıkan Hazer Amani de sanatçıyı en ön sıradan izledi.

Hazer Amani: İlişkimiz müthiş güzel gidiyor

KULİSTE BEKLEDİ

Konser saatini kuliste bekleyen ünlü şef, Sıla’nın sahneye çıkmasına dakikalar kala protokoldeki yerine geçti.

Birkaç ay öncesine kadar Sıla ile görüntülenmemek için çaba gösteren Amani, bu kez rahattı. Habercilerin soruları karşısında “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” açıklaması yaptı.

Hazer Amani: İlişkimiz müthiş güzel gidiyor

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