Herkes yanlış kilitliyor; Kapıda anahtar bırakmak bakın neye yol açıyor

Evine girdikten sonra kapıyı kilitleyip anahtarı içeride bırakmak, birçok kişinin yıllardır uyguladığı bir alışkanlık.

Pek çok kişi bunun hırsızların kapıyı açmasını zorlaştırdığına da inanıyor.

Ancak çilingirler, bunun doğru bilinen en yaygın güvenlik hatalarından biri olduğunu belirtti.

Kapının iç tarafında anahtarın takılı olması profesyonel hırsızlar için caydırıcı bir engel oluşturmuyor.

Modern hırsızlık yöntemleriyle uğraşan kişiler, anahtar içeride olsa bile birçok kilidi açabiliyor. Bu nedenle anahtarı içeride bırakmak, sanıldığı gibi ekstra koruma sağlamıyor.

Asıl mağdur siz olabilirsiniz

26 yılı aşkın deneyime sahip bir çilingir olan Juan José Melgarejo Ruiz, bu alışkanlığın birkaç soruna yol açabileceği konusunda uyardı:

Eğer evden çıkarken anahtarı içeride unutur ve dışarıdaki yedek anahtarla geri dönmeye çalışırsanız, birçok standart kilitte kapıyı açmanız mümkün olmayabilir.

Sonuç olarak çilingir çağırmak zorunda kalabilir, hem zaman hem de para kaybedebilirsiniz.

Çilingirler, güvenliği artırmak için anahtarı kapıda bırakmak yerine kaliteli bir kilit sistemi kullanılmasını, kapının tam olarak kilitlenmesini ve mümkünse daha güvenli silindir sistemlerine geçilmesini öneriyor.