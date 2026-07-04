Rus kadını 'Kerem Bürsin' yalanıyla kandırdı: Nijeryalı adamdan milyonluk vurgun

Kerem Bürsin'e olan aşkı başını yaktı...

Rus bir kadın, 2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisini Kerem Bürsin olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti.

Kerem Bürsin kimliğine bürünen Nijeryalı, aylarca yapay zeka aracılığıyla sahte fotoğraf ve videolar göndererek Rus kadınla romantik bir ilişki kurdu.

Aylar boyunca devam eden yazışmalar sırasında dolandırıcı, gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla güven kazandı.

MADDİ YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre sahte Kerem Bürsin, İstanbul’dan Moskova’ya değerli eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini söyledi.

Gümrük, nakliye ve çeşitli işlemler için paraya ihtiyaç duyduğunu belirten dolandırıcı, kadından maddi yardım istedi.

1.8 MİLYONLUK VURGUN

Konteyner ulaştığında içerisindeki eşyalardan istediğini alabileceğini söyleyerek kadını ikna eden şüpheli, farklı gerekçelerle para talep etmeyi sürdürdü.

Ünlü oyuncuyla konuştuğunu düşünen kadın da toplamda yaklaşık 2 milyon ruble, yani 1,8 milyon TL'ye yakın para gönderdi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Acı gerçek, paranın gönderilmesinin ardından sözde Kerem Bürsin'in bir anda sırra kadem basmasıyla ortaya çıktı.

Dolandırıldığını anlayan Rus uyruklu kadın şikayetçi oldu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yapılan detaylı soruşturmanın ardından kendisini Türk oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan kişinin, aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi.

Rusya'da büyük ses getiren davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Nijeryalı sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mağduriyetin giderilmesi için 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.