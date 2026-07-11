Hindistan Başbakanı Modi, Yeni Zelanda'da Haka dansı ile karşılandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, temaslarını sürdürüyor.

Son olarak üç ülkeli bir tura çıkan Modi, Yeni Zelanda'ya geldi.

HAKA DANSI İLE KARŞILANDI

Hindistan Başbakanı'nın karşılama töreninde ise ilginç anlar yaşandı.

Törende bir Haka dansı gerçekleştirilirken Modi'nin tavırları dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak viral oldu.

Çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirdi.

HAKA DANSI NEDİR

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori'lere özgü geleneksel bir tören dansı olan Haka, grup halinde ritmik hareketler, güçlü ayak vurma, göğse vurma ve bağırarak söylenen eşlik eden sözlerle icra ediliyor.

Savaşta düşmanı korkutmak, dostları karşılamak, kabile birliğini göstermek veya protesto amacıyla yapılıyor.