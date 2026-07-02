Hindistan, Everest'te 30 yıl önce yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi planlıyor

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Mayıs 1996'da Everest'e tırmanırken Dorje Morup hava şartlarının kötüleşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Cesedinin 30 yıldır dağda bırakılmış olması zaman zaman tartışmalar yarattı.

UZMANLARLA ANLAŞMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Bu kapsamda Hindistan'ın paramiliter güçlerinden biri olan Hint-Tibet Sınır Polisi, cesedini dağdan indirmek üzere yüksek irtifa kurtarma uzmanlarıyla anlaşma sürecini başlattığını açıkladı.

ÇİN ONAY VERMEZSE KURTARMA PLANI İPTAL

Ancak Everest'in Tibet tarafında, Çinli yetkililerin kontrol ettiği bölgede yer alan Morup'un cesedinin geri getirilmesi, Çinli yetkililerin onayına ve uygun hava koşullarına bağlı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Diğer yandan, 2026 ilkbahar sezonunda Everest'in Tibet tarafını yabancı dağcılara kapatan Çinli yetkililer, henüz Morup'un cesedinin alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Ayağındaki botlar nedeniyle "Yeşil Botlar" olarak anılan Morup'un cesedi, Everest'in 8 bin metrenin üzerindeki "ölüm bölgesi" olarak adlandırılan alanda bulunuyor.