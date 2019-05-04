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Hindistan'da Fani kasırgası: 12 ölü

Fani kasırgasının etkili olduğu Hindistan'da 12 kişi yaşamını yitirdi.

DHA | 04.05.2019 - 11:42..
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Hindistan Fani kasıgasının etkisi altında. Önce Puri bölgesinden başlayan kasırga şimdi diğer şehrilere de yayılmaya başladı.

12 ÖLÜ

Saatte 200 kilometre hıza ulaşan Fani kasırgası nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Eyalet genelinde ise 12 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter hesabında, kasırgada 160 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, Puri ve Bhubaneswar bölgelerinde telekom ağının zarar gördüğü ve hala kasırgada en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmeye çalışıldığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

Hindistan'da Fani kasırgası: 12 ölü

KASIRGA KOLKATA'YA KADAR ULAŞTI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise; pazartesi günü kasırganın etkilediği Odisha bölgesini ziyaret edeceğini Twitter hesabından duyurdu.

Hindistan Meteoroloji Dariresi’nin açıklamasında, Fani kasırgasının şiddetini kaybederek 60 kilometre hıza düştüğü ve yerel saat ile 05:30’da Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata’ya ulaştığı belirtildi.

Hindistan'da Fani kasırgası: 12 ölü

1 MİLYON KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi’nin dün yaptığı açıklamada Fani kasırgasının giderek şiddetini kaybettiği, kasırganın, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine doğru ilerlemekte olduğu ve daha sonra da Bangladeş’e ulaşmasının beklendiği belirtilmişti. Ayrıca, önlem olarak 1 milyon kişinin tahliye edildiği Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ve rüzgârların gün içerisinde devam edeceği bildirilmiş ve insanlara yapılan sokağa çıkmama çağrısı yinelenmişti.

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