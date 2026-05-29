Hisar hava savunma sistemi, Sudan’da İHA vurdu

Türkiye savunma sanayiinde yeni bir çağın kapılarını araladı.

İnsansız hava araçları (İHA), 5. nesil savaş uçakları, Kızılelma, Anka-3 gibi projeler dosta güven, düşmana korku verirken Türkiye’nin son yıllarda üretmeye başladığı hava savunma sistemleri dünya sahnesine yeni yeni çıkıyor.

HİSAR İHA DÜŞÜRDÜ

Son aylarda teslimatları ve yurt dışı ihracatı hızlanan Hisar ailesinden yeni bir başarı görüntüsü geldi.

Hisar hava savunma sistemi, Sudan’da RSF güçlerine ait bir hava aracını imha etti.

İHA 4,5 KİLOMETRE MESAFEDE İMHA EDİLDİ

Yabancı bir kaynak tarafından çekilen görüntülerde Hisar’ın kullanım paneli ve radar ağı görülürken, Hisar hava savunma sistemi tarafından tespit edilen İHA’nın 14 kilometre menzilde, 4,5 kilometre mesafede imha edildiği görülüyor.