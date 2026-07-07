Hollywood'da yapay zeka dönemi başladı: Filmin başrolü yapay zeka seçildi

Yapay zeka hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

Yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda yapay zeka artık insanların yüzlerini, seslerini taklit edebilecek bir hale geldi.

Hola haber sitesi, Hollywood tarihinde tartışmaların gölgesinde yaşanan tarihi bir olaya dair haber yayımladı.

OYUNCULUK SEKTÖRÜNDE TARİHİ OLAY

Habere göre İngiltere merkezli bir firmas, oyunculuk sektöründe tarihi bir dönüşümü başlattı.

YAPAY ZEKAYLA HEM FİLM HEM DE OYUNCU OLUŞTURDULAR

Firmanın yapay zeka ile oluşturduğu kadın Tilly Norwood, aynı şekilde firmanın oluşturduğu Misaligned adlı filmin başrolüne seçildi.

Filmin türü komedi ve drama olarak belirtiliyor.

FİLM YAPILIRKEN BİLE YAPAY ZEKA KULLANILDI

Filmin oluşma sürecinde de hem yapay zekanın hem de normal insanların çalıştığını açıklandı.

Yaşananlardan sonra birçok kişiden de tepki geldi.

İŞSİZLİK TEHLİKESİ

Özellikle ABD'de çok sayıda kişi, yapay zekanın sektördeki rolünün daha da gelişmesi sonucunda dizi ve filmlerin yapay zeka etkisine girmesine karşı uyarıda bulundu.

Tilly Norwood ise tüm dünyada hızla ünlenmeye ve takipçi kazanmaya devam ediyor.