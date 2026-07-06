Honda'nın ilk elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Japon otomotiv devi Honda, ilk elektrikli motosiklet modelini Avrupa pazarına sundu.

Yeni naked sınıfı motosiklet, keskin hatları ve yüksek performansıyla ilk olarak Birleşik Krallık pazarında satışa çıktı.

Araç, yaklaşık 17 bin 400 dolar başlangıç fiyatıyla vitrinlerdeki yerini aldı.

HONDA WN7 ÖZELLİKLERİ

Geleneksel şasi yapısını terk eden Honda WN7, batarya bloğu taşıyıcı ana eleman olarak kullanılarak 217 kilogramlık dengeli bir gövdeye sahip..

Motosikletin 67 beygir güç ve 100 Nm tork üreten güçlü elektrik motoru, aracın saatte 130 kilometre maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.

Honda WN7, bünyesinde barındırdığı 9.3 kWh kapasiteli bataryası sayesinde kullanıcılara tek şarjla 140 kilometreye kadar menzil imkanı tanıyor.

Hızlı şarjı destekleyen CCS2 portu üzerinden sadece 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaşırken, standart ev priziyle tam şarj süresi yaklaşık üç saati buluyor.

Sürücülere 5 inçlik renkli dijital gösterge paneli sunan motosiklet, menzili artıran rejeneratif frenleme sistemiyle enerji verimliliğini üst seviyeye taşıyor.

Günlük sürüşleri daha pratik hale getiren araçta, eşyalarınız için rahatlıkla kullanabileceğiniz 20 litrelik geniş bir sele altı depolama alanı da bulunuyor.