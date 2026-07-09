Honor'un yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı: Bataryasıyla ses getirecek

Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Honor'un üzerinde çalıştığı yeni geniş ekranlı katlanabilir telefonun temel özelliklerini sızdırdı.

Kitap tarzı bir tasarıma sahip olan bu yeni modelin geliştirme sürecinin büyük bir hızla devam ettiği belirtiliyor.

YENİ MODEL NELER SUNACAK

Yeni katlanabilir model, Apple ve Samsung'un amiral gemisi cihazlarıyla doğrudan rekabet etmek üzere tasarlanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre cihaz, gücünü henüz tanıtılmayan 2nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setinden alacak.

Mühendislik prototiplerine göre telefonda 7.6 inçlik devasa bir dahili ekran ile 5.5 inçlik bir kapak ekranı yer alacak.

Görsel tarafta ise yatay bir kamera adası içerisine yerleştirilmiş 200 MP ana kamera ve güçlü bir periskop telefoto lens bulunacak.

SEGMENTİNİN EN BÜYÜK BATARYASI

Honor'un yeni canavarı, 7.000 mAh kapasiteyi aşan devasa bataryası sayesinde kendi segmentinde bir ilke imza atacak.

Bu yüksek batarya kapasitesi, kullanıcıların katlanabilir telefonlarda yaşadığı şarj sorununu tamamen ortadan kaldıracak.

Teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratan bu özel akıllı telefonun çıkış fiyatı da netleşmeye başladı.

Merakla beklenen telefonun, piyasaya sürüldüğünde 9.999 CNY yani yaklaşık 1.470 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor.