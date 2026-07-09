Almanya'da ölü bulunan yenidoğan bebeğin annesi 14 yaşında çıktı

Almanya'da tüyler ürperten olay...

Başkent Berlin’de dün bir apartmanın avlusunda ölü bulunan bebekle ilgili gelişmelerin şoku yaşanıyor.

YENİDOĞAN BEBEK BULUNDU

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 09.37’de yapılan ihbar sonrası Lichterfelde semtindeki Réaumur Caddesi üzerindeki yüksek katlı apartmanlardan birinin avlusunda birkaç saat önce doğduğu sanılan bir bebeğin ölü bulunduğu hatırlatıldı.

ANNESİ 14 YAŞINDA ÇIKTI

Açıklamada henüz göbek bağı dahi kesilmeden ölen bebeğin annesini tespit etmek için bölgede hamile kadınların araştırıldığı ve bugün 14 yaşındaki annenin tespit edildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Dünyaya geldikten kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıklayan Berlin polisi, 14 yaşındaki çocuk annenin ise gözaltına alındığını ve muayene için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Florian Nath, yerel medyaya yaptığı açıklamada soruşturmanın yeni doğan bebeğin bulunduğu yere bırakılarak ölüme terk edilip edilmediği veya pencereden atılmak suretiyle mi öldüğünün tespitine yönelik olduğunu bildirdi.

Nath, olayla ilgili soruşturmanın ilk sonuçlarının gün içinde açıklanabileceğini de söyledi.

Alman medyasında, ölü bebeğin bulunduğu 22 kata kadar yüksek apartmanlardan oluşan bölgede 4 bin 500 kişinin yaşadığı bilgisi paylaşıldı.