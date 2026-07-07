Hyundai ve Kia, otomobillerin tamponuna rüzgar türbini yerleştirmek istiyor

Güney Koreli otomotiv devleri Honda ve Kia, araçların aerodinamik hava akışını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürecek yenilikçi bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında ortaya çıkan başvuru, otomobillerin ön panjuruna monte edilen hareketli kanatlar ve bir hava kanalı sistemini içeriyor.

DÜŞÜK HIZLARDA YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLANACAK

Geliştirilen sistem, yüksek hızlarda hava direnci sebebiyle elektrikli araçlarda verimli olmasa da düşük hızlarda ve rölanti durumlarında önemli bir avantaj sunabilir.

Tampondaki kanallardan geçen rüzgar, araç park halindeyken veya frenleme esnasında bataryanın şarj edilmesine olanak tanıyacak.

Enerji üretimi hesaplamalarının verimsiz sonuç verdiği durumlarda ise hareketli panjurlar otomatik olarak kapanarak aracın rüzgar direncini düşürecek.

Böylece sistemin araç üzerinde herhangi bir ekstra sürtünme veya performans kaybı yaratmasının önüne geçilecek.

HİBRİT VE BENZİNLİ MOTORLARDA KULLANILACAK

Bu teknolojinin özellikle hibrit ve sadece benzinle çalışan geleneksel araçlarda en yüksek verimlilik seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.

Hibrit modellerde jeneratör, içten yanmalı motorun en ekonomik yakıt aralığında çalışmasına yardımcı olacak şekilde batarya için güç üretiyor.

Sadece benzinli araçlarda ise sistem klasik alternatörün yerini alarak 12 voltluk elektrik sistemlerini besliyor ve yakıt tüketimini doğrudan azaltıyor.

Fikri mülkiyeti koruma amacıyla alınan bu patentin, gelecekteki seri üretim araçlarda kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.