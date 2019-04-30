İBB girişine T.C. ifadesi eklendi

İstanbul Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde yazılı olan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' tabelasının üzerine T.C. harfleri yerleştirildi.
İKİ HARF EKLENDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti.
ÖNCE BAŞKANLIK SONRA BLOK GİRİŞİNE TAKILDI
Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C. ibaresi eklenmiş oldu.
İMAMOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tabela değişikliğini sosyal medya hesabından "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." diyerek paylaştı.