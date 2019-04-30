İBB girişine T.C. ifadesi eklendi

TSK, PYD noktalarına hava harekatı ile yoğun atışlar yaptı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız." dedi.

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Muhafazakar tatilin özellikleri

Yiyecek, içecek, giysi ve mekan tasarımıyla tamamen rahat edebileceğiniz, korunaklı ve gizliliğin esas olduğu muhafazakar oteller ne gibi imkanlar sunuyor, anlatıyoruz.