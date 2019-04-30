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İBB girişine T.C. ifadesi eklendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği talimatın yerine getirildiği anların fotoğrafını paylaşarak, "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." dedi.

DHA | 30.04.2019 - 16:00..
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İstanbul Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde yazılı olan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' tabelasının üzerine T.C. harfleri yerleştirildi.

İKİ HARF EKLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti.

İBB girişine T.C. ifadesi eklendi

ÖNCE BAŞKANLIK SONRA BLOK GİRİŞİNE TAKILDI

Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C. ibaresi eklenmiş oldu.

İBB girişine T.C. ifadesi eklendi

İMAMOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tabela değişikliğini sosyal medya hesabından "T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz." diyerek paylaştı.

İBB girişine T.C. ifadesi eklendi

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