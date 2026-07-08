İbn-i Sina'nın yüzyıllık psikoloji deneyi: İki kuzuyla kanıtladı

İbn-i Sina, yalnızca tıp alanındaki çalışmalarıyla değil, insan psikolojisine dair görüşleriyle de yüzyıllardır tanınıyor.

Ona atfedilen "iki kuzu deneyi" ise en dikkat çeken anlatılardan biri olarak öne çıktı.

Hikaye, yüzyıllardır dilden dile dolandı ve örnek gösterildi.

İbn-i Sina'nın "iki kuzu" deneyinin hikayesi ve sonuçları, sık sık merak konusu oldu. İşte, merak edilen o deney ve sonucu...

iKİ KUZU AYNI KAFESTE

İddiaya göre İbn-i Sina, iki kuzuyu da aynı kafese koydu.

Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda ve aynı cinsteydiler.

Üstelik kuzulara da aynı yem, aynı miktarda verildi. Yani ikisi arasındaki tüm şartlar, eşit olarak sağlandı.

YAN KAFESTEKİ KURT

Fakat yan kafese de bir kurt konuldu ve bu kurdu sadece kuzulardan bir tanesi görebiliyordu.

Aylar sonra kafese gelen İbn-i Sina, kuzulardan birinin, diğerine göre çok daha çelimsizleştiğini ve güçsüzleştiğini gördü. Hatta bu kuzu, bir süre sonra hastalanıp öldü.

STRES VE KORKUDAN ÖLDÜ

İbn-i Sina, deneyle ilgili hazırladığı raporda, kuzunun ölüm nedeni olarak yaşadığı stres ve korkuyu gösterdi. Kurdu görmeyen diğer kuzu ise mutlu ve sağlıklı şekilde gelişimine devam etti.

ZİHİNSEL BASKININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İbn-i Sina, bu deneyi ile birlikte zihinsel etkinin sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarını gözlemlemiş oldu.