İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, İtalya'da evlendi

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Sürpriz aşklarıyla magazin gündemini sallamışlardı...

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, birlikteliklerini geçtiğimiz aralık ayında ilan etti.

Kısa bir süre sonra sevgilisine evlenme teklifi eden Selim, konuya dair yaptığı açıklamada sonraki yaz evleneceklerini söyledi.

ROMA'DA EVLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde tatil için İtalya'ya giden çiftten sürpriz bir haber geldi.

İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, Roma'da arkadaşlarının da katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Serenay Sarıkaya, Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Eda Ece, Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ve Cihan Ayger gibi yakın dostları da çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Arkadaşları, çiftin bu mutlu gününde boy gösterdiler.