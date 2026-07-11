İbrahim Yumaklı paylaştı: Haziran'da 127 bin 643 gıda işletmesi denetlendi

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Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bakanlık, özellikle son yıllarda gıda güvenliği seferberliği kapsamında denetimleri yoğunlaştırdı.

2025'TE 1 MİLYONU AŞKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2025 yılında ülke genelinde 1 milyonu aşkın gıda denetimi gerçekleştirilmiş, taklit-tağşiş yapılan ürünlere ilişkin ifşa listeleri kamuoyuyla paylaşılmış ve milyonlarca lira idari para cezası uygulandı.

Bu süreçte ALO 174 Gıda Hattı üzerinden vatandaş ihbarları da rekor seviyeye ulaştı.

'SIFIR TOLERANS' İLKESİNİN ALTI ÇİZİLİYOR

Mayıs'ta 82 bin 481 denetimle 142,5 milyon TL ceza ve 19 suç duyurusu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, işini hakkıyla yapan üretici ve işletmecileri desteklerken, fırsatçılara karşı 'sıfır tolerans' politikasını kararlılıkla uyguladıklarını her fırsatta dile getiriyor.

242,8 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bakan Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt içi gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yumaklı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre:

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon TL idari para cezası uygulandı.

32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"GIDA FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yumaklı, paylaşımında şu vurguyu yaptı:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir. İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."