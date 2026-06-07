İbrahim Yumaklı'dan Dünya Gıda Güvenilirliği Günü mesajı

Dünya Gıda Güvenliği Günü, her yıl 7 Haziran'da kutlanan Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş uluslararası bir gündür.

Amacı, sağlıksız gıdaların yol açtığı küresel hastalıklara dikkat çekmek, güvenli gıdanın önemini vurgulamak ve gıda güvenilirliği bilincini artırmaktır.

DÜNYA GIDA GÜVENİRLİĞİ GÜNÜNÜ KUTLADI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da bu güne özel bir mesaj paylaştı.

Paylaşımını sosyal medya platformu X hesabından yapan Bakan Yumaklı, '7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nü kutladı.

"AMACIMIZ HER BİR ÜRÜNÜN GÜVENİLİR OLMASIDIR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız sadece üretmek değil, soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Gıda yönetiminde üreticinin emeğini, bilimin rehberliğini ve denetim ekiplerinin tavizsiz görev bilincini harmanladıklarını bildiren Yumaklı, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla standartları sürekli yükselttiklerini aktardı.

"YILDA ORTALAMA 1,3 MİLYON GIDA DENETLİYORUZ"

Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi'nde hayata geçirdikleri kapsamlı düzenlemelerle, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece üretmek değil, soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır.

Bu hassasiyetle, yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasıyla vatandaşlarımızı da denetim sürecine ortak ediyor, şeffaflığı merkeze alıyoruz.

Biliyoruz ki gıdamızı korumak, geleceğimizi korumaktır.

Bu vizyonla çalışan tüm üreticilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü kutlu olsun."