1 Eylül reyting sonuçları: MasterChef Türkiye zirveyi bakın kime kaptırdı

1 Eylül 2025 Pazartesi günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 11:56
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

1 Eylül 2025 günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Yeni sezonuyla ekranlara dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı reytinglerde zirveye yerleşti.

