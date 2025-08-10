1 Eylül’de başlıyor: Toplu taşıma öğrencilere 1 TL oluyor!

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir adım atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla’ya taşıyan üniversite öğrencilerine ulaşımda kolaylık sağlama kararı aldı.

Söz konusu uygulama ile birlikte kentte ikamet eden üniversite öğrencileri, ilçeler arası hariç olmak üzere şehir içi hatlarda 60 TL karşılığında 60 binişlik “Muğla Kart Plus” kullanabilecek.

1 TL ÖDEYEREK YOLCULUK YAPILABİLECEK!

“Muğla Kart Plus” sayesinde şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş hakkı kazanırken, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise yalnızca 1 TL ödeyerek yolculuk yapabilecek.

Aynı zamanda öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül itibarıyla “Muğla Kart Plus” sahibi öğrenciler yalnızca 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek.

Aynı şekilde Menteşe’deki Yeniköy-Kötekli/Kampüs/Tıp Fakültesi/KYK hatlarında (Hat Kodu: 1-48) da 1 TL’lik ücret tarifesi uygulanacak.

Muğla Kart Plus almak isteyen öğrenciler, başvurularını muttas.com.tr adresinde belirtilen kart basım noktalarından ya da MUĞLA APP mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabilecek.