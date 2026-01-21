İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı iş yerinde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da gece saat 23:30 sıralarında Beyoğlu Fatih Sultan Minberi Caddesi’nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple 4 katlı bir iş iş yerinin çatısından dumanlar yükseldi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangının bulunduğu çift şeritli yol trafiğe kapatıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.