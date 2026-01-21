En düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

"MİLYONLARCA EMEKLİMİZ YÜZDE 12,70 ZAM ALIYOR, KİRALAR YÜZDE 35 ARTIYOR"

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, iktidarı eleştirdi.

Kanun teklifinde vatandaşlara yönelik düzenlemelerin bulunmadığını savunan Kaya, yaklaşık 5 milyon kişinin en düşük emekli aylığı alacağını belirtti.

İktidarın günü kurtarmaya çalıştığını, az prim ödeyenle çok prim ödeyenin maaşta eşitlendiğini öne süren Kaya, "Milyonlarca emeklimiz yüzde 12,70 zam alıyor, kiralar yüzde 35 artıyor. Emeklilerimizi aşağılamayın. Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği maaşı hak ettiğini düşünelim. Kök maaş yetmediği için her 6 ayda bir en düşük emekli aylığını artırmaya çalışıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"20 BİN LİRAYLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 20 bin lirayla geçinmenin mümkün olmadığını, emekliye açlık sınırının altında maaş verildiğini dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bazı bakanların ekonomideki büyümeden bahsettiğini hatırlatan Kısacık, yapılan açıklamalar karşısında vatandaşların yaşanabilir bir maaş alamadıklarını söyledi.

Yeni Yol Partisi grubu adına konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.