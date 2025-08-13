11 ilde sarı kod alarmı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde yer yer yoğun bulutlu hava etkili olacak.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimleri ile Van’ın doğu taraflarında yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

MARMARA'NIN BATISI İLE İZMİR VE MANİSA İÇİN FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan şu bilgilere yer verildi:

"Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

11 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından 11 ile sarı kodlu uyarı verildi.

Uyarı verilen iller; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.