Fiyatlardaki artışlar, yatırım ve düğün takılarını değiştirdi

Geçen seneye kıyasla altının yaklaşık 2 kat gümüşün ise 4 kat artması, vatandaşların da yatırım ve tarı tercihini değiştirmeye başladı.

GÜMÜŞ BİLEZİKLERE İLGİ ARTIYOR, FİYATLAR 10 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Hem yatırım hem de kullanım amacıyla tercih edilen gümüş bilezikler, geniş bir ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor.

Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Elazığ'daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını dile getiren gümüşçü esnafı Cemal Şahin, vatandaşların beyaz altın yerine gümüşü tercih ettiğini ifade etti.

"GÜMÜŞTE HAS ORANI BİRAZ DÜŞÜK, İŞÇİLİK YÜKSEK OLABİLİYOR VE BU DA MALİYETİ ARTIRIYOR"

Şahin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek şöyle dedi: