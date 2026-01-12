12 Ocak 2026 vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları ve İDO sefer sorgulama 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakent'te kar başladı...

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları, ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Peki; 12 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? Vapur seferleri sorgulama ekranı ve detaylar...

12 OCAK 2026 VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ

Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında Moda İskelesi uğraması geçici olarak durdurulurken, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı seferleri Aşiyan İskelesi merkezli olarak normal tarifesine göre yapılmaya başlandı.

ŞEHİR HATLARI SEFER SORGULAMA

İDO Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 12.01.2026

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12.01.2026

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 12.01.2026

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12.01.2026

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.