TOKİ para iadesi nasıl alınır? ATM'den 5 bin TL başvuru ücreti iadesi...

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine katılan vatandaşlar, başvuru ücreti olarak 5 bin TL ödedi.

Gerçekleşen çekilişler kapsamından kurada hak sahibi olmayanlar ise bu ücreti geri almanın yollarını arıyor.

TOKİ, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretlerini ATM üzerinden geri ödüyor.

Kura tamamlanan iller başta olmak üzere "TOKİ ücret iadesi nasıl alınır" sorusu gündemde.

İşte, ATM'den iade almak için yapmanız gerekenler...

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR 2026

TOKİ, para iadesi konusunda "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." açıklamasını yaptı.

ATM ile para iadesi almak istiyorsanız;

Başvuru yaptığınız bankanın (Ziraat veya Halkbank) ATM'sine gidin. Giriş: "Kartsız İşlemler" menüsüne giriş yapın. Menü Seçimi: Genellikle "TOKİ Başvuru ve İade" veya "Ödemeler > TOKİ" adımlarını takip edin. Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik numaranızı ve telefon bilgilerinizi girerek iade bakiyenizi görüntüleyip çekebilirsiniz.

Şubeden iade istiyorsanız;

Başvuru yaptığınız bankanın herhangi bir yetkili şubesine gidin.

Yanınızda Kimlik Belgenizin (Nüfus Cüzdanı) bulunduğundan emin olun.

Gişe görevlisine TOKİ başvuru bedeli iadesini talep ettiğinizi belirtin.

Mobil bankacılık ile iade istiyorsanız;

Eğer ilgili bankada vadesiz hesabınız varsa, ücret genellikle otomatik olarak hesabınıza iade edilmektedir.