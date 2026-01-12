AJet 12 Ocak Pazartesi iptal edilen seferler: 24 uçuş yapılmayacak

- AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 24 uçuşu iptal etti.
- Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, iptallerin Meteorolojik Acil Durum Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda yapıldığını belirtti.
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nı etkileyen iptaller sosyal medyada duyuruldu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanmasına yönelik kararına dikkat çekti.
12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 24 seferin iptal edildiğini belirtti.
İşte iptal edilen seferler:
12 OCAK İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR
12.01.2026 – VF-3066 – SAW – ADB – 09:45 – 11:00
12.01.2026 – VF-3067 – ADB – SAW – 12:25 – 13:40
12.01.2026 – VF-340 – SAW – ALP – 09:00 – 11:00
12.01.2026 – VF-341 – ALP – SAW – 12:00 – 14:00
12.01.2026 – VF-3188 – SAW – DIY – 15:25 – 17:20
12.01.2026 – VF-3189 – DIY – SAW – 18:05 – 20:15
12.01.2026 – VF-157 – SAW – ECN – 09:55 – 11:30
12.01.2026 – VF-158 – ECN – SAW – 12:35 – 14:10
12.01.2026 – VF-3078 – SAW – ADB – 02:45 – 04:00
12.01.2026 – VF-3079 – ADB – SAW – 04:45 – 06:00
12.01.2026 – VF-263 – SAW – SKP – 11:00 – 12:30
12.01.2026 – VF-264 – SKP – SAW – 13:30 – 14:55
12.01.2026 – VF-3014 – SAW – ESB – 08:45 – 09:50
12.01.2026 – VF-3015 – ESB – SAW – 11:00 – 12:10
12.01.2026 – VF-3194 – SAW – DNZ – 15:05 – 16:10
12.01.2026 – VF-3195 – DNZ – SAW – 16:55 – 18:10
12.01.2026 – VF-3036 – SAW – AYT – 16:15 – 17:35
12.01.2026 – VF-3037 – AYT – SAW – 18:40 – 20:00
12.01.2026 – VF-3356 – SAW – VAS – 04:30 – 05:55
12.01.2026 – VF-3357 – VAS – SAW – 06:40 – 08:10
12.01.2026 – VF-3306 – SAW – SZF – 05:35 – 07:05
12.01.2026 – VF-3307 – SZF – SAW – 07:50 – 09:25
12.01.2026 – VF-3170 – SAW – ASR – 04:05 – 05:30
12.01.2026 – VF-3171 – ASR – SAW – 06:30 – 08:00