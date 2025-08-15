14 Ağustos reyting sonuçları: İşte dünün kazananı...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de TV8’in sevilen yarışması “Masterchef Türkiye” birinci sırayı aldı. İkinci sırayı “Now Ana Haber” karşılaşması, üçüncü sırayı ise “Aşk-ı Memnu (tekrar)” elde etti.

AB grubunda ise lider “Masterchef Türkiye” oldu. İkinci sırayı “NOW Ana Haber” karşılaşması, üçüncü sırayı ise “Güldür Güldür Show (tekrar)” aldı.

ABC kategorisinde ise birinci sırayı “Masterchef Türkiye” programı elde etti. İkinci sırada “NOW Ana Haber” karşılaşması, üçüncü sırada ise “Güldür Güldür Show (tekrar)” yer aldı.