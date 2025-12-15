15 Aralık İndirimli Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin, LPG…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğe paralel olarak günlük bazda değişiklik göstermeye devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlar nedeniyle sürücüler, pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Son haftalarda uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında art arda zam ve indirimleri beraberinde getirdi.

Sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte 15 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,35 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55,71 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL