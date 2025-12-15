15 Aralık İndirimli Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin, LPG…

- Akaryakıt fiyatları küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle günlük olarak değişiyor.
- 15 Aralık itibarıyla İstanbul'da benzin 54,51 TL, motorin 53,12 TL, LPG ise 28,51 TL'den satılıyor.
- Ankara ve İzmir'de ise bu fiyatlar benzin için sırasıyla 55,35 TL ve 55,71 TL, motorin için 54,13 TL ve 54,49 TL, LPG için 28,40 TL ve 28,33 TL olarak belirlendi.
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğe paralel olarak günlük bazda değişiklik göstermeye devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlar nedeniyle sürücüler, pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.
Son haftalarda uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında art arda zam ve indirimleri beraberinde getirdi.
Sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte 15 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54,51 TL
Motorin: 53,12 TL
LPG: 28,51 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55,35 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 28,40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55,71 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 28,33 TL