TOKİ'den kritik uyarı: Son 5 gün! "Reddedilecek"

TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.

Şartları ve ödeme planını öğrenen vatandaşlar, başvuru ücretini de ödeyerek süreci tamamladı.

Milyonların başvurduğu projede son düzlüğe girildi.

500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek.

İLK KURA TARİHİ

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.

Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.