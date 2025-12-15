Turşusu, dolması, çorbası… Hasadı başladı: Kilosu 200 TL’den satılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’nın bereketli ovalarında yetiştirilen beyaz lahana, kış sezonu öncesinde yoğun bir mesaiyle tarlalardan toplanmaya devam ediyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen sürdürülen hasatta, üreticiler emeklerinin karşılığını verimle alırken fiyat farkı dikkat çekiyor.

Yağmur ve çamur demeden toplanan lahanalar, hem iç piyasaya gönderiliyor hem de özellikle turşuluk olarak değerlendirilmek üzere hazırlanıyor.

Bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade eden üreticiler, beyaz lahananın kış aylarında sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri olduğunu ve her yaş grubunun rahatlıkla tüketebileceğini belirtiyor.

Büyükesence Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda üretici olan Sadettin Duman, tarladan çıkan lahananın tanesinin yaklaşık 50 liradan satıldığını, ancak ürünün pazar ve marketlerde 200 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.

TARLADA 50TL, TEZGAHTA 200 TL

İHA muhabirine konuşan Sadettin Duman, mahallede yaklaşık 5 bin dönüm arazinin bulunduğunu ve bunun 2 bin dönümünde lahana üretimi yapıldığını belirtti.

Sakarya genelinde ise ekili alanın 3 bin 500 dönüm civarında olduğunu aktaran Duman, hasadın halen sürdüğünü ifade etti.

Lahananın kış aylarının temel sebzelerinden biri olduğunu vurgulayan Duman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hasat devam ediyor. Lahana kış sebzesidir ve ekimlerini Temmuz 15 ile Ağustos'un 15'ine kadar devam eder. Lahanadan sarma, turşu ve yemek yapılır. Lahana dışında diğer ürünlerde de geçerlidir su olmadan olmaz. Bin bir emekle toplanıyor çapa, kesim bakımın yanı sıra yağmur ve çamur demeden çalışıyoruz. Artı hava şartları da çok önemli kaliteli olması için. Lahanalar tane olarak satılır ve pazarcılar 40-50 bandında bir fiyatla alıyor ancak pazarda ise 150-200 liraya satılıyor biz bunu görünce şaşırıyoruz. Tarladan 40-50 liraya alınan lahana pazarda 200 lira insan üzülüyor. Ama her mahsul genelde böyle oluyor. Tarlada, köylüde ucuz, pazarda pahalı. Üreticiyi de düşünmek lazım. Toptancı, aracı da kazanıyor ama bu kadar fark olmaması lazım. Bu ürünün hasadı büyük bıçaklarla yapılıyor. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz hatta kar yağarken bile çalıştığımız oldu. Günlerimiz hep yağmurlu geçiyor bizimde yağmurluklarımız var onları giyerek çalışmaya devam ediyoruz”