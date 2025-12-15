Harita beyaza bürünüyor: Kar yağışı 26 ili etkileyecek

- Uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisiyle 26 ilde kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu.
- Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya üzerinden bu uyarıları paylaştı.
- Erzurum, Kars, Van gibi illerde kar yağışı beklendiği bildirildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı için önemli bir uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 26 şehirde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı.
26 İL İÇİN KAR ALARMI
Hava Forum, sosyal medya üzerinden Pazartesi günü 26 şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini duyurdu.
Kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:
Erzurum
Kars
Ardahan
Ağrı
Van
Hakkari
Bitlis
Muş
Bingöl
Tunceli
Erzincan
Elazığ
Malatya
Sivas
Kayseri
Yozgat
Nevşehir
Niğde
Çankırı
Aksaray
Gümüşhane
Bayburt
Artvin
Bolu
Kastamonu
Tokat