Harita beyaza bürünüyor: Kar yağışı 26 ili etkileyecek

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlardan beklenen kar uyarısı geldi. Kar yağışı ve karla karışık yağmurun beklendiği illeri tek tek sıraladı.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 09:03
  • Uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisiyle 26 ilde kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu.
  • Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya üzerinden bu uyarıları paylaştı.
  • Erzurum, Kars, Van gibi illerde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı için önemli bir uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 26 şehirde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı.

26 İL İÇİN KAR ALARMI

Hava Forum, sosyal medya üzerinden Pazartesi günü 26 şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:

Erzurum

Kars

Ardahan

Ağrı

Van

Hakkari

Bitlis

Muş

Bingöl

Tunceli

Erzincan

Elazığ

Malatya

Sivas

Kayseri

Yozgat

Nevşehir

Niğde

Çankırı

Aksaray

Gümüşhane

Bayburt

Artvin

Bolu

Kastamonu

Tokat

