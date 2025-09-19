19 Eylül ne günü? 19 Eylül’de ne oldu? İşte Gaziler Günü anlamı

Takvimler 19 Eylül’ü gösterirken, pek çok kişi “Bugün hangi gün?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
Dünyanın farklı ülkelerinde özel günler kimi zaman kutlamalarla, kimi zaman da farkındalık etkinlikleriyle hatırlanıyor.
Türkiye’de 19 Eylül, Gaziler Günü olarak anılıyor. İşte Gaziler Günü anlamı ve önemi...
19 EYLÜL: TARİHTE BUGÜN VE GAZİLER GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ
Bugün, 19 Eylül… Türkiye için ayrı bir anlam taşıyan bu tarih, Gaziler Günü olarak kutlanıyor.
1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilmesi, bu günü tarihe kazandırdı.
O günden bu yana 19 Eylül, gazilerimizi anma ve onlara minnetimizi sunma günü olarak 102 yıldır saygıyla kutlanıyor.
TARİHTE 19 EYLÜL’DE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER:
- 1356: Yüz Yıl Savaşları sırasında İngiltere ile Fransa arasında Poitiers Muharebesi gerçekleşti.
- 1575: III. Murat’ın emriyle Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi tarafından İstanbul Rasathanesi kuruldu. Ancak 1580’de dönemin Şeyhülislamı tarafından yıktırıldı.
- 1893: Yeni Zelanda, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ülke oldu. Bu gelişme, kadın hakları tarihinde dönüm noktası kabul edildi.
- 1921: TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanını verdi.
- 1941: Alman birlikleri Kiev’i işgal etti.
- 1951: NATO, Türkiye ve Yunanistan’a üyelik daveti yaptı.
- 1976: Türk Hava Yolları’na ait “Antalya” adlı yolcu uçağı Isparta’da düştü, 162 kişi hayatını kaybetti.
- 1985: Meksika’da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.
- 1991: Alplerde, M.Ö. 3300’lerden kalma ünlü “Ötzi” mumyası bulundu.