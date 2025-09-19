19 Eylül ne günü? 19 Eylül’de ne oldu? İşte Gaziler Günü anlamı

Takvimler 19 Eylül’ü gösterirken, pek çok kişi “Bugün hangi gün?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde özel günler kimi zaman kutlamalarla, kimi zaman da farkındalık etkinlikleriyle hatırlanıyor.

Türkiye’de 19 Eylül, Gaziler Günü olarak anılıyor. İşte Gaziler Günü anlamı ve önemi...

19 EYLÜL: TARİHTE BUGÜN VE GAZİLER GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ

Bugün, 19 Eylül… Türkiye için ayrı bir anlam taşıyan bu tarih, Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilmesi, bu günü tarihe kazandırdı.

O günden bu yana 19 Eylül, gazilerimizi anma ve onlara minnetimizi sunma günü olarak 102 yıldır saygıyla kutlanıyor.

TARİHTE 19 EYLÜL’DE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER: